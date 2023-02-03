حائط توقيعات «حياة كريمة» في معرض الكتاب.. اعرف كيف بدأت الفكرة

في صالة 3 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يتواجد جناح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذي يتميز بديكور فريد مصمم على تراز البيوت الريفية البسيطة، يعكس معان عديدة، عن طبيعة عمل المبادرة واهتمامها بالريف المصري وبتطويره.

حائط توقيعات حياة كريمة

وسط الجناح يتواجد حائط التوقيعات، يتوافد عليه العديد من الزوار لكتابة رسائل صغيرة معبرة، أو التوقيع عليه، ومع مرور أيام المعرض، تزداد الأسماء والرسائل على الحائط، حتى أصبح من الصعب أن تجد مكانا يكفي لكتابة اسم واحد على الأقل.

تقول مروة سعيد، إحدى المتطوعات في جناح «حياة كريمة» بمعرض الكتاب 2023، لـ«الوطن»، إن فكرة حائط التوقيعات كان منبعها الرئيسي هو الرسائل التي ترد لصفحة «حياة كريمة» الرسمية عبر منصة التواصل الاجتماعي، والتعليقات التي تُكتب على المنشورات المختلفة على الصفحة، حيث تقول: «بيجلنا رسايل وتعليقات شكر كتير جدا على الصفحة عشان كده قررنا نعمل الحائط دا، كل اللي عايز يقولنا حاجة يقدر يوصلها من خلال إنه يدونها على الحائط».

جناح حياة كريمة في معرض الكتاب

حائط توقيعات «حياة كريمة» جذب الانتباه، وأدى إلى إقبال الكثيرين على التوقيع عليه ومشاركة بعض الرسائل مع المؤسسة، ولفتت سعيد إلى أن أغلب الفئات التي توقع على الحائط هم من الشباب، وتتنوع الرسائل المكتوبة، ولكن أبرز الرسائل الواردة على الحائط هي رسائل الشكر والامتنان للمؤسسة، وهي في رأي متطوعة «حياة كريمة»، دليل قاطع على أن المؤسسة تمكنت من تحقيق هدفها بنسبة جيدة جدا ومرضية.

وأشارت مروة إلى أن وجود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يعد امتداد لدورها في الجاني التثقيفي ورفع الوعي: «في حياة كريمة نهتم بالجانب التثقيفي كاهتمامنا بالجانب المادي».