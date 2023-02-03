انهيار «الحفيدة» المتهمة بقتل جدتها أثناء تمثيل الجريمة في الإسكندرية

دخلت الحفيدة في نوبة بكاء شديد وقت تمثيل جريمة قتل جدتها أمام النيابة العامة، فظهرت «علا» الفتاة الثلاثينية في حالة انهيار شديد وبكاء لم يتوقف طوال إجراء المعاينة التصويرية داخل شقة جدتها «نجوى» في كرموز بالإسكندرية: «كنت بقضي معاها أوقات كتيرة وكانت بتفرح بوجودي، كنت عايزة أسرقها بس صاحبتي وجوزها هما السبب في قتلها».

بكاء وحزن الحفيدة المتهمة بقتل جدتها

علامات الحزن والحسرة كانت تكسو وجوه جيران سيدة الإسكندرية وقت اقتياد الشرطة للمتهمين إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة التصويرية في حضور النيابة العامة ، كانت المجني عليها تقيم بمفردها منذ سنوات في شقتها فلم يمسها سوء منهم بل كان قتلها على يد أقرب الناس إليها وهي حفيدتها، بينما كانت الحفيدة «علا» المتهمة بالقتل تقف أمس بجانب باقي المتهمين ورأسها في الأرض وكأنها تندب حظها العاثر بعد أن وجدت نفسها متهمة بقتل جدتها عمدًا وسرقة مشغولاتها الذهبية وهاتف محمول.

30 دقيقة مدة تمثيل الجريمة

30 دقيقة استغرقتها الحفيدة وشريكاها في تمثيل الجريمة وقالت: «كنت متفقة معاهم على السرقة بس هما اللي ضربوها على رأسها فماتت»، وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين اتفقوا على خطة القتل والسرقة وتمكنوا من تنفيذها وبعد وصول بلاغ إلى مباحث الإسكندرية تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم بتهمة القتل العمد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة القتل المقترن بالسرقة

يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، لـ«الوطن إن عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة تصل للإعدام وفق قانون العقوبات هي الإعدام شنقًا للمتهم بالقتل، وبحسب نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات عقوبة القتل العمد تنص على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».