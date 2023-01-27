المطاعم السياحية تستعد لاستقبال شهر رمضان وعيد الفطر.. صيانة وديكورات

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن غالبية المطاعم السياحية استغلت انخفاض نسب إقبال المواطنين عليها خلال الفترة الراهنة للاستعداد لاستقبال شهررمضان وعيد الفطر المبارك، وذلك بإجراء الديكورات الخاصة بالمناسبتين وعمليات الصيانة الدورية.

الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية

وأضاف رئيس اللجنة لـ«الوطن»، أن تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية حاليا بسبب استمرار العام الدراسى تسببت في تراجع نسب الإقبال على المطاعم والمنشآت السياحية، مشيرا إلى أن متوسط نسب إشغال مطاعم القاهرة والجيزة حاليا يتراوح بين 50 إلى 60%.

الإقبال على السحور

وأشار «فتحي» إلى أن التوقعات تشير إلى أن نسب إقبال الرواد على تناول وجبتي الإفطار والسحور بالمطاعم والمنشآت السياحية خلال شهر رمضان ستكون أقل من العام الماضي، مرجعا ذلك إلى توقيت شهر الصوم هذا العام والذي يتزامن مع فترة الدراسة سواء في مصر أو الدول العربية.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت السياحية، أنه وفقا للمؤشرات الحالية ودراسات السوق، فإن أعداد المواطنين المصريين الذين سيذهبون لتناول وجبة السحور بالمطاعم والمنشآت السياحية ستكون أعلى من المترددين لتناول الإفطار، وذلك لأن أسعار السحور تكون فى العادة أقل، فضلا عن أن وجبة السحور تمثل فرصة لخروج الأسر فى المساء وقضاء تلك الفترة فى المطاعم السياحية في أجواء رمضانية متميزة.

يشار إلى أن العديد من المنشآت والمطاعم السياحية اعتادت خلال السنوات الماضية تنظيم برامج خاصة للرواد خلال وجبتي الإفطار والسحور، تشمل فقرات فنية تتناسب مع الطابع الروحاني لشهر رمضان من أغان فلكلورية وتراثية وأناشيد دينية متنوعة.