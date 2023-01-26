البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ77.5 مليار جنيه.. بديلة الشهادات

يستعد البنك المركزي المصري، لطرح أدوات الديّن قصيرة الأجل «أذون خزانة» بنظام العطاءات، يومي الأحد والاثنين المقبلين، نيابة عن وزارة المالية، لجمع 77.5 مليار جنيه سيولة.

4 آجال الأحد والاثنين المقبلين

ويطرح البنك المركزي، الأحد المقبل، أذون خزانة أجل 6 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه، وأذون خزانة أجل عام بقيمة 23.5 مليار جنيه، ويطرح كذلك يوم الاثنين المقبل، أذون خزانة أجل 3 أشهر بقيمة 13 مليار جنيه، وأذون خزانة أجل 9 أشهر بقيمة 21 مليار جنيه.

أسعار الفائدة على حدود 22%

كان البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على أدوات الديّن قصيرة الأجل «أذون الخزانة المصرية» في المزاد الأخير، إلى حدود 21.84% لأذون العام و21.74% لأذون 9 أشهر، و21.30% لأذون 6 أشهر، و20.64% عائد لأذون 3 أشهر.

البنوك تطلب رفع الفائدة إلى 26%

كانت البنوك والمؤسسات تقدمت بطلبات لرفع الفائدة على أذون الخزانة المصرية إلى أكثر من 26% في المزاد الأخير، لكن لم يوافق البنك المركزي إلا على العوائد سالفة الذكر.

الكسر من اليوم التالي

ينظر إلى أذون الخزانة المصرية باعتبارها بديلاً أفضل من الشهادات الادخارية بالبنوك، حيث توفر أذون الخزانة العائد مقدماً في اليوم التالي، ويمكن استرداد قيمة الأذون دون الحاجة إلى انتظار مضي 6 أشهر على تاريخ الشراء كما هو الحال في الشهادات.