«غرفة السياحة»: أعداد المعتمرين المصريين وصلت حاليا لنحو 295 ألفا

قال علي المناسترلي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة للعام الهجري 1444 وحتى الآن بلغت نحو 295 ألفا من المعتمرين، لافتا إلى أن تلك الأعداد ستتخطى حاجز الـ 300 ألف خلال اليومين المقبلين، موضحا أن نسب إقبال المواطنين على السفر للعمرة منذ بداية موسم العمرة الحالي أكتوبر الماضي وحتى اليوم جيدة للغاية بالقياس بالظروف الاقتصادية الحالية وبحجم تأشيرات السفر للمملكة العربية السعودية التى تسمح لحامليها بأداء مناسك العمرة.

عمرة شعبان ورمضان

وأضاف لـ«الوطن» أن أعداد المعتمرين المصريين سترتفع بشكل كبير خلال شهري شعبان ورمضان المقبلين وذلك وفقا لنسب إقبال المواطنين الحالية للسفر لأداء العمرة خلال هذين الشهرين، لافتا إلى أن الأزمة الكبرى التي تواجه شركات السياحة هي عدم وجود فنادق قريبة من الحرم المكي لإقامة المعتمرين المصريين في ظل أن غالبية الفنادق قد حُجزت بالكامل.

فنادق إقامة المعتمرين المصريين

وأشار إلى أنه نظرا لزيادة أسعار الغرف الفندقية في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهررمضان المقبل، فإن أسعار برامج العمرة خلال هذا الشهر ستكون أعلى بكثير من الأسعار الحالية، موضحا أن العديد من شركات السياحة تلجأ لحجز فنادق بعيدة إلى حد ما عن الحرم المكي وتتوافق مع ضوابط السكن التي حددتها وزارة السياحة والآثار لإقامة المعتمرين المصريين إلا أن أسعارها تكون أقل مع تمتعها بجودة كبيرة.

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار لم تحدد حتى الآن آلية تشغيل موسم العمرة خلال شهري شعبان ورمضان المقبلين، لافتا إلى أن الغرفة ترى أن تحديد سقف عددي للمعتمرين المصريين خلال هذا الشهر سيكون جيدا جدا للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة من خلال البرامج وعدم تعرض المعتمرين لأي مشاكل سواء في الإقامة أو في السفر والعودة.