غرفة السياحة: أسعار برامج الحج هذا العام ستبدأ من 120 ألف جنيه

بدأت شركات السياحة المصرية من الآن في الاستعداد لتنظيم رحلات الحج لهذا العام، وقال أسامة السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج التى ستنظمها مصر، لافتا إلى أن الشركات تنتظر حاليا إعلان وزارة السياحة عن بدء إجراءات تنظيم الحج السياحي لهذا العام.

وأضاف أسامة السيسي لـ«الوطن»، أنه وفقا لأسعار الخدمات الخاصة بموسم الحج المقبل وارتفاع أسعار الدولار والريال السعودى مؤخرا فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار الحج هذا العام زيادة بنحو 20% عن العام الماضى،لافتا إلى أن أسعار برامج الحج المستوى الاقتصادى ستبدأ من 120 ألف جنيه.

سعر برنامج الحج فئة الـ 5 نجوم

وأوضح أن سعر برنامج الحج مستوى الـ 5 نجوم لن يقل هذا العام عن 240 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران، لافتا إلى أن تلك الأسعار هي أسعار تقريبية -تقبل الزيادة أو النقصان ولكن بشكل طفيف حيث تم حسابها حاليا وفقا لأسعار الفنادق التى سيقيم بها الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وأيضا خدمات الطوافة بكل من منى وعرفات والتى شهدت العام الماضى زيادة كبيرة فى الأسعار، فضلا عن أسعار الخدمات الأخرى التى تقدم للحجاج بالمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد إعلان الحكومة المصرية عن عدد تأشيرات الحج التى سيتم تنظيمها من مصر، إضافة عن الإعلان عن الترتيبات الخاصة بإجراءات الحج من حجز الفنادق مع فتح باب التقدم للراغبين من المواطنين المصريين فى التقدم للحج هذا العام.

حصة مصر من تأشيرات الحج سيتم تنظيمها عبر بوابة الحج المصرية

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن الحج هذا العام سيتم تنظيمه عبر البوابة المصرية للحج، لافتا إلى أن هناك 3 جهات منظمة للحج داخل مصر وهي وزارة الداخلية التى تنظم حج القرعة ووزارة السياحة التى تنظم الحج السياحى ووزارة التضامن الاجتماعى التى تنظم حج الجمعيات الأهلية.

يشار إلى أن عدد تأشيرات الحج التى تم تنظيمها بمصر العام الماضى بلغت نحو 20 ألف تأشيرة.