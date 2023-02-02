اعترافات المتهم بقتل صديقه في عابدين.. الكاميرات كشفت جريمة الغدر

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بقتل صديقه في منطقة عابدين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما اعترف بارتكابه الجريمة، وقتل صديقه بعد أن تناولوا وجبة الغداء سويًا داخل شقة المتهم الموجودة داخل إحدى العقارات بمنطقة عابدين.

المتهم يمثل جريمته

وفي حراسة أمنية مشددة، اصطحبت جهات التحقيق المتهم بقتل صديقه إلى داخل مسرح الجريمة في الشقة الصغيرة، وراح يشرح أمام جهات التحقيق كيف قام بقتل وتقطيع جسد صديقه بسلاح أبيض، وكشف عن تفاصيل الجريمة من بدايتها لنهايتها منذ قدوم الضحية له بالشقة وحتى قيامه بتقطيع جسده بالمنشار.

تحقيقات واعترافات

وفي تحقيقات استمرت أكتر من 7 ساعات، أعترف المتهم بتفاصيل جريمته، قائلًا: «اللي حصل إنه يوم الجريمة كان عندي في الشقة، أتغدينا سوا، وبعد كده اتخانقنا بسبب خلافات على فلوس، ضربته بالسكين ومات وقطعت جسده بالصاروخ وبعدين الشرطة قبضت عليا».

كواليس صادمة

وبالعودة لكواليس تلك الجريمة الصادمة التي سببت حالة من الحزن بين الأهالى في منطقة عابدين بالقاهرة، حيث كانت بدايتها حينما لاحظت الأسرة تغيب نجلهم أشرف عن المنزل وبعد ساعات من البحث والمحاولات، توجهوا إلى قسم الشرطة وحرروا محضرًا بالواقعة، ليقوم رجال الشرطة بعمل الفحص وإجراء التحريات.

دماء القتيل على الحائط

وكانت النقطة الفاصلة في تلك الجريمة، حينما وجد رجال الشرطة إحدى الكاميرات الموجودة بالقرب من إحدى العقارات المجاورة لمسرح الجريمة، كاميرا رصدت لحظة صعود المجني عليه إلى إحدى الشقق الموجودة داخل إحدى العقارات وتبين أنها شقة صديقه، وعقب صعود الشقة والدخول.

تبين وجود آثار دماء على إحدى حوائط الشقة، وباستجواب المتهم أعترف بإرتكابه الواقعة وجرى العثور على جثة المجني عليه داخل الشقة.

ضبط المتهم

وجرى ضبط المتهم وإقتياده الى قسم الشرطة وراح يعترف بتفاصيل جريمته، وأن دافعه وراء إقدامه على إرتكاب الجريمة هو وجود خلافات مالية بينه وبين صديقه الضحية بسبب خلافات مالية بينهما، وأعترف المتهم أنه قام بتقطيع جسد المجنى عليه الى أشلاء.

وأمرت جهات التحقيق بنقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

أما عن العقوبة فى مثل تلك الجرائم، أوضح الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد عبد الله إنه وفق الاتهام المسند من النيابة العامة للمتهم بالقتل العمد فإن عقوبته وفق قانون العقوبات: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».