اقتراب شهر رمضان يُنعش الطلب على مواد العطارة.. و«الشعبة» تعلن قائمة الأسعار

يشهد سوق العطارة المصرية تراجع في الأسعار بعد خطوات الحكومة للإفراج الجمركي عن كميات من التوابل بحسب ما تم إعلانه من جانب وزارة المالية، إذ إن الخطوات تعطي تجار العطارة فرصة للتنافس وطرح المنتجات بأسعار تنافسية.

إقبال شديد على سوق العطارة

وقال تجار وأعضاء الغرف التجارية لـ «الوطن»، أن هناك إقبالًا على سوق العطارة المصرية تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان لشراء مستلزمات العطارة التي تحتاجها ربات البيوت لطهي الطعام، خاصة أن هناك أنواع عديدة من الصنف الواحد للتوابل وأسعار البيع بالقطاعي أو الجملة.

وقال محسن رشاد، أحد أصحاب محال العطارة بمنطقة الأزهر، إن منذ بداية شهر يناير 2023، شهد المحل إقبالًا متزايدًا غير المعتاد، لاقتراب حلول شهر رمضان، حيث تستعد جميع ربات البيوت لشراء مستلزمات الشهر الكريم، مؤكدًا أن هناك أنواعًا معينة تعتبر الأكثر مبيعًا لديه مثل الفلفل الأسود الذي يبلغ سعر الكيلو نحو 115 جنيها، والكمون 180 جنيها بينما سجلت الشطة 45 جنيها وورق اللورا 100 جنيه، والزعتر 60 جنيها.

انخفاض ملحوظ للحبهان في 2023

وأكد «رشاد»، أن الإقبال هذا العام أمر معتاد مثل كل سنة إذ لا يمكن الاستغناء عن التوابل في الطعام، مؤكدا أن الأسعار مختلفة من محال إلى آخر، لكنها في متناول الجميع والدليل على ذلك الإقبال على الشراء.

وفي السياق ذاته، قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة، إن هناك العديد من أنواع التوابل الموجودة داخل كل بيت مصري، ويتولى المواطن شرائها من أسواق الجملة أو القطاعي وجميع الأصناف متوفرة في السوق المحلية، حيث تتراوح سعر الفلفل الأسود الجملة من 115 إلى 117 جنيها، بينما وصل سجل الحبهان 400 جنيه بعد أن وصل سعره العام الماضي إلى 700 جنيه، مضيفا أن سعر كيلو الكمون يسجل في الأسواق حاليا 180 جنيها والزعتر 60 جنيها، والإقبال مستمرا مثلما يحدث كل عام.