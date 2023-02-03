محمد نور يطرح برومو فيلم «الحب بتفاصيله»: «8 فبراير بدور العرض»

طرح الفنان محمد نور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو الدعائي لفيلم «الحب بتفاصيله».

وعلق محمد نور على البرومو: «إن شاء الله العرض الخاص لفيلم الحب بتفاصيله يوم الاثنين 6 فبراير».

وأضاف: «فيلم الحب بتفاصيله، 8 فبراير بجميع دور العرض في مصر، و9 فبراير بالدول العربية: السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر وعمان، وإن شاء الله من يوم 8، كل يوم نروح سينما عشان نتفرج مع بعض، هبقى أكتب اليوم والسينما والوقت وكل حاجة، إن شاء الله الفيلم يعجبكم».

فيلم «الحب بتفاصيله»

فيلم «الحب بتفاصيله» ينتمي لنوعية الأفلام الرومانسية، بطولة محمد نور وملك قورة وعلاء مرسي ومصطفى أبو سريع، وإخراج محمد حمدي.