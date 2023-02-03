طرح البرومو الأول لفيلم «رمسيس باريس» لهيفاء وهبي.. يعرض في عيد الفطر

طرحت شركة «AKA -ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى»، الإعلان التشويقي الأول «البرومو» لفيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي، تمهيداً لعرضه في السينمات خلال موسم عيد الفطر المقبل 2023، وتستعد لطرح البرومو خلال الفترة المقبلة، بعدما طرحت البوستر الدعائي للفيلم.

فيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، توزيع «سينرجي فيلمز».

أحداث فيلم «رمسيس باريس»

تدور أحداث فيلم «رمسيس باريس» في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.