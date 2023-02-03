الكاتب الصحفي أحمد ناجي: الشركة المتحدة تخطت دورها من صناعة الإعلام إلى الثقافة

تحدث الدكتور أحمد ناجي قمحة عن إشكالية الإعلام المصري، وكيف تخطت الشركة المتحدة دورها من صناعة إعلام إلى صناعة الثقافة، وقامت بدور عجزت عن وسائل الإعلام التقليدية، مشيرا إلى أهمية التدريب للصحفيين على توظيف مهاراتهم.

جاء ذلك خلال ندوة «الإعلام والجمهورية الجديدة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ54، ويشارك في الندوة الكاتب احمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.

التطور التكنولوجي أثر على الصحافة القومية والخاصة

وأوضج «قمحة» أن التطبيقات السريعة والتطور التكنولوجي أثرّا على الصحافة القومية والخاصة مع ارتفاع عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومتابعا أن الإعلام المصري كان يواجه تحديا أمام ما يثار من أخبار على السوشيال ميديا، خاصةً مع وجود نوع من فقدان الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام.

المشاركون في الندوة

ويشارك في الندوة الكاتب الصحفي وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «اليوم السابع»، والكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير «مبتدا» ونائب رئيس قناة «dmc»، وأحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ويديرها الدكتور أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.