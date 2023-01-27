د. مروة مرسي: هدفنا في جريدة الوطن إبراز معالم مصر الحلوة

قالت د. مروة مرسي، رئيس قسم المحافظات بجريدة الوطن، إن الصحيفة لديها هدف واضح يسعي إليه كل الزملاء مع بداية أي يوم عمل، وهو البحث عن مختلف مواطن الجمال في مصر لتحقيق هدفنا الاستراتيجي وهو أن تكون «مصر حلوة».

مرسي: قسم جديد للطرق الصوفية

وأضافت «مرسي»، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج «مانشيت»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن الجريدة تهتم بكل مناسبات الأولياء والصوفيين، موضحة: «أحنا عندنا نهج جديد نتبعه وسيكون قريبًا على موقع الوطن قسم جديد للطرق الصوفية لإبراز أثرها في كل محافظات مصر».

مرسي: هدفنا أن تكون مصر حلوة

واستطردت: «إحنا عندنا هدف استراتيجي أن تكون مصر حلوة، وبقول لزمايلي من كل المحافظات عايزين نصبح على المصريين بصورة حلوة، وعندنا مشروعات تنمية وأخذنا من الرئيس عبدالفتاح السيسي جملته الشهيرة (كنا وأصبحنا)، وطرحت الوطن مبادرة حملت نفس الاسم».

وأوضحت أن الجريدة لديها هدف لإبراز الأخلاقيات والارتقاء بالذوق العام للمصريين، كما قدمت مبادرة «لا للتعصب» والتي حظت بإشادات واسعة من مختلف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، معقبة: «إحنا بنسعي لإعلام جمهورية جديدة، وفقًا للقيادة السياسية وأن نرتقي بالذوق العام للقارئ المصري».