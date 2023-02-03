«الاتحاد الأوروبي» لقناة القاهرة الإخبارية: أوكرانيا حصلت على مساعدات غير مسبوقة

قال بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن أوكرانيا حصلت على مساعدات غير مسبوقة من الاتحاد الأوروبي؛ نتيجة للظرف الاستثنائي الذي تواجهه.

وأضاف «ستانو» في مداخلة لشاشة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة بروكسل، أن كييف محط عداء من قبل موسكو، التي أطالت أمد العداء واستمر لمدة عام تواصل خلاله قتل الأبرياء الأوكرانيين.

وكشف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لتدمير الدولة الطامحة في الاستقلال عنه، غير أننا لن نسمح بحدوث هذا الأمر؛ لأنه إذا حدث ذلك فلن يكون هناك أي شخص في العالم بمأمن من أفعال موسكو التي تتبع سياسة الإخضاع والاستسلام وقهر أي شعب وانتزاع حريته.

مساعدة كييف مبدأ للاتحاد الأوروبي

وذكر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، أن مساعدة الاتحاد الأوروبي لكييف؛ بمثابة مبدأ لدى الاتحاد لدعم كل الدول التي تسعى لاستقلالها وتقرر مصيرها.

وشدد «ستانو» على أن روسيا لا تهاجم أوكرانيا فقط بل كل العالم والأنظمة متعددة الأطراف، وهو أمر لا يمكن قبوله كأوروبيين، لهذا السبب ندعم أوكرانيا أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي؛ حتى تعيش مستقبلها بعيدًا عن روسيا.

دول الاتحاد لا تعاني من أزمات اقتصادية نتيجة دعم أوكرانيا

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد لا تعاني من أزمات اقتصادية نتيجة دعم أوكرانيا، إلا أنها تواجه أزمة أمنية خلقتها روسيا، مشددًا على أن الصراع الدائر ليس أزمة على قارة أوروبا فقط، بل ينسحب أيضًا على دول إفريقيا وآسيا، ما أدى لوجود أزمات في الغذاء والطاقة في كثير من دول العالم؛ بسبب العداء الصارخ بين روسيا وأوكرانيا وإجراءات موسكو العدائية، على حد وصفه.