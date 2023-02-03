«الاتحاد الأوروبي» لقناة القاهرة الإخبارية: نسعى لتفكيك عصابات الهجرة غير الشرعية

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية بيتر ستانو، إن الاتحاد يبذل قصارى جهده؛ للمحافظة على حياة وأرواح البشر، خاصةً المعرضين للخطر في رحلاتهم بين جنبات البحر المتوسط.

يأتي ذلك بعد عثور السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، على 8 جثث لمهاجرين على سفينة قبالة جزيرة «لامبيدوزا».

وأضاف «ستانو» في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من العاصمة بروكسل: «علينا أن نحمي حدودنا ونحمي الحيوات من أن تُفقد، فرغم أن إيطاليا قد تكون الممر المُعتاد للهجرة غير الشرعية، إلا أن كل الدول الأوروبية مُعرضة لذلك أيضًا، فالكثير من الأشخاص يحاولون عبور البحر المتوسط للقدوم إلى الدول الأوروبية».

وتابع: «من بين جهودنا أن نتساءل من الذي يتربح من عمليات الهجرة غير الشرعية؟ ومن هؤلاء الذين يمارسون الاتجار في البشر؟».

نسعى لتفكيك عصابات الاتجار

وذكر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن الدول الأعضاء في الاتحاد تسعى لتفكيك عصابات وشبكات الهجرة الإجرامية، وهذا بالطبع يبدأ من بلد العبور؛ حتى نتأكد أن المهاجرين لا يخوضون مثل هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر.

وشدد «ستانو» على أن السياسات الأوروبية منسقة لحماية الحدود الخارجية حتى لا يكون هناك دخول غير مُصرح من قبل الأشخاص، فإذا ما كان أحد الأشخاص يرغب في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، فهناك مسارات شرعية وقانونية لذلك.

حزمة إجراءات للاجئين

وأوضح: «أعددنا حزمة إجراءات للاجئين، تتعامل مع كل هذه المواقف بطريقة نظامية فيما بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي؛ حتى لا تكون هناك إجراءات فردية من قبل دولة بحد ذاتها دون أخرى».