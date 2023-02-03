مقترح أمريكي بنقل 20%من أراضي أوكرانيا إلى روسيا مقابل اتفاق سلام

عرض رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه» وليام بيرنز، على «كييف» نقل حوالي 20% من أراضي أوكرانيا إلى الجانب الروسي مقابل اتفاق سلام، وفقًا لما ذكرته صحيفة «نويه تسورخر تسايتونج» السويسرية، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى لم تسمها.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه» وليام بيرنز، قال في وقت سابق، في جامعة «جورج تاون» إن «واشنطن»لا ترى موقفا جادا تجاه المفاوضات من جانب «موسكو».

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن في منتصف يناير الماضي تعليمات لمدير الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه» بالتعامل مع «موسكو» و«كييف» بهذا الاقتراح، فيما رفضت أوكرانيا وروسيا، الاقتراح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وبعد فشل بيرنز، قرر بايدن تزويد أوكرانيا بـ«دبابات أبرامز»، فيما قالت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، إن نائب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض شون دافيت، قال إن ما نشرته الصحيفة السويسرية غير صحيح.

المدفعية الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى «باخموت»

ميدانيا، سيطرت المدفعية الروسية على جميع الطرق المؤدية إلى مدينة «باخموت» بمقاطعة «دونيتسك» التي اعلنت «موسكو» ضمها في 2022 بجانب 3 مناطق أخرى إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء.

وقال مستشار رئيس «مقاطعة دونيتسك»، إيجور كيماكوفسكي، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية، تحكم الطوق حول «باخموت»، مشيرا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى أن الوحدات تعزز تواجدها على الحدود الشرقية للمدينة.

بوتين: الغرب يريد القتال في أوكرانيا بأيادي حلفاء هتلر عبر إرسال «ليوبارد»

وبمناسبة الذكرى الـ80 لـ«معركة ستالينجراد»، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن «موسكو» مهددة للمرة الثانية بـ«دبابات ليوبارد» الألمانية، مضيفا إن النازيين الجدد عادوا ليهددوا أمن روسيا القومي.

وأوضح بوتين، في احتفال بفولجوجراد «ستالينجراد سابقا» جنوب غرب البلاد، أن الغرب يريد القتال في أوكرانيا بأيادي حلفاء هتلر عبر إرسال «دبابات ليوبارد».

وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إلى أن «موسكو» ستوسع استخدام قدراتها العسكرية على خلفية إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا.

من جانبه، أوضحت السلطات البريطانية، عن القضايا العملية المتعلقة بإمداد «كييف» بطائرات مقاتلة، أن المدة اللازمة لأسرع طيار يمكن أن يتعلم قيادة طائرة مقاتلة بريطانية، هي 35 شهراً، وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك، للصحفيين، إن برنامج التدريب السريع الحالي على الطائرات النفاثة يستغرق 5 سنوات، وفقا لما ذكرته قناة «االعربية» الإخبارية.