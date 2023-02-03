قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن احتفالات دول آسيا برأس السنة القمرية

عرض برنامج «العالم شرقا» الذي تقدمه الإعلامية منى شكر على قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «رأس السنة القمرية.. احتفالات في الصين وكوريا ودول آسيوية».

وقال التقرير: «في هذا الوقت من العام ما بين أواخر يناير وأوائل فبراير، يحتفل نحو ملياري شخص من جميع أنحاء العالم بالعام القمري الجديد».

السنة القمرية الجديدة جزء راسخ من الثقافة الآسيوية

وأضاف: «تعد السنة القمرية الجديدة جزءا راسخا من الثقافة الآسيوية، كما تعد الاحتفالات التي تقام في الصين الأكبر من نوعها في آسيا».

وتابع: «يستخدم الصينيون التقويم القمري الذي يعتمد على حركة القمر لتحديد موعد العيد الذي يطلقون عليه عيد الربيع، ويحتفل الصينيون بوضع الزينة وتناول العشاء مع العائلة وتوزيع المظاريف الحمراء، وإطلاق الألعاب النارية ومشاهدة رقصات الأسد والتنين».

نظافة المنازل

واستطرد: «قبيل الاحتفال يتأكد الصينيون من نظافة منازلهم قبل منتصف ليلة رأس السنة القمرية الجديدة للتخلص من الحظ السيئ الذي قد يتراكم خلال العام الماضي، كما يهتمون بتسوية الديون قبل حلول العام الجديد».

عام الأرنب

وأوضح: «كما يصادف هذا العام 2023 عام الأرنب، الذي يعد رمزا لطول العمر والسلام والازدهار في الثقافة الصينية، ولا يقتصر الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة على الصينيين فقط، فالعديد من الدول الآسيوية تحتفل برأس السنة القمرية مثل كوريا وماليزيا والفلبين وإندونيسيا وسنغافورة وفيتنام».