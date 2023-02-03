قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن الزيارات الغربية لدعم الحلفاء في شرق آسيا

عرض برنامج «العالم شرقا» الذي تقدمه الإعلامية منى شكر، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «زيارات غربية لدعم الحلفاء في شرق آسيا».

وقال التقرير: «زيارات متتالية من الغرب للحلفاء في شرق آسيا، تبدأ من زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو إلى كوريا الجنوبية واليابان، اللتان كانتا حاضرتين عبر قادتهما لقمة الحلف في نهاية يونيو الماضي، ثم زيارة لوزير الدفاع الأمريكي إلى سول، التقى خلالها بالرئيس الكوري الجنوبي ووزير الدفاع».

الأزمة في أوكرانيا

وأضاف: «الزيارة الأولى كان عنوانها الرئيسي الأزمة في أوكرانيا، إضافة إلى المواجهة مع الصين وكوريا الشمالية، أما الثانية فكانت الالتزام بالردع الموسع ضد كوريا الشمالية مع التوسع في التدريبات المشتركة بين سول وواشنطن، والتي ستشمل تدريبات المحاكاة على سيناريو الهجمات النووية لكوريا الشمالية، من أجل تعزيز التخطيط المشترك وتبادل المعلومات».

كوريا وتطوير الأسلحة النووية

وتابع التقرير: «هذه الزيارة تأتي بعد جدل حول ما إذا كان ينبغي على كوريا الجنوبية تطوير أسلحتها النووية؛ أو مطالبة الولايات المتحدة بإعادة نشر أسلحتها النووية التكتيكية في شبه الجزيرة الكورية، لا سيما بعد دعوة الزعيم الكوري الشمالي نهاية العام الماضي لزيادة الترسانة النووية لبلاده بصورة هائلة».