أسعار الحديد اليوم في الشركات المختلفة بالسوق.. اختار اللي يناسبك

يحرص الكثير من المواطنين المهتمين بالبناء ومواده المختلفة، خاصة العاملين في ذلك المجال، أو الراغبين في بناء منزل، بمتابعة أسعار الحديد اليوم، إذ أنه يعد من أهم المواد التي يتحدد بناء عليها أسعار المواد الأخرى، مثل الأسمنت والرمال والطوب الأحمر الخاص بالبناء.

وتسعى الكثير من شركات الحديد المختلفة إلى إعلان الأسعار الخاصة بها بشكل مستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الحديد اليوم الجمعة، في عدد من الشركات المختلفة، وجاءت كالتالي:

أسعار الحديد اليوم

- حديد المعادي: بلغ سعر الطن 27150 جنيها.

- حديد عطية: وصل سعر الطن إلى 27150 جنيها.

- حديد سرحان: بلغ سعر الطن الواحد 27100 جنيه.

- حديد مصر ستيل: بلغ سعر الطن 27350 جنيها.

- حديد عز: وصل سعر الطن اليوم إلى نحو 27765 جنيهًا.

- الحديد الاستثماري: سجل سعر الطن 27077 جنيهًا للطن.

- حديد المصريين: بلغ سعر الطن نحو 28800 جنيه للطن.

- حديد بشاي: وصل سعر الطن إلى 28200 جنيه.

- حديد العتال: وصل سعر طن الحديد إلى 27400 جنيه.

سعر طن الأسمنت

وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم، جاءت كالتالي:

- أسمنت المسلح: وصل سعر الطن اليوم إلى نحو 1950 جنيها.

- أسمنت المصريين: وصل سعر الطن إلى نحو 1720 جنيها.

- أسمنت أسيوط: وصل سعر الطن اليوم إلى نحو 1750 جنيها.

- أسمنت النصر: بلغ سعر الطن نحو 1900 جنيه.

- أسمنت النهضة: وصل السعر اليوم إلى نحو 1750 جنيها.

- أسمنت حلوان: وصل سعر الطن اليوم إلى نحو 1940 جنيها.

- أسمنت السويدي: بلغ سعر الطن اليوم نحو 1995 جنيها.

- أسمنت الممتاز: وصل سعر الطن اليوم إلى نحو 1900 جنيه.

- أسمنت الرمادي: وصل الطن إلى نحو 1987 جنيهًا.

- أسمنت السويس: بلغ سعرالطن نحو 1950 جنيهًا.