خريطة مسلسلات رمضان 2023.. دراما واجتماعي وكوميدي

بدأ العد التنازلي لشهر رمضان الكريم، والذي يتميز كل عام بوجود وجبة دسمة من الأعمال الدرامية والكوميدية التي يلتف حولها الجمهور بعد أذان المغرب.

عدد كبير من نجوم الدراما يتنافسون في رمضان 2023

وبدأت خريطة مسلسلات رمضان 2023 تظهر ملامحها الأولية، حيث يتنافس عدد كبير من نجوم الدراما خلال هذا الشهر الكريم، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأعمال.

مسلسل «العمدة»

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسله الرمضاني الجديد «العمدة» والذي يجسد خلاله دور «جعفر العمدة» والذي يتزوج من 4 سيدات.

يشارك بجانب محمد رمضان مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.

مسلسل «الكبير أوي 7»

ويواصل الفنان محمد مكي نجاحه بمسلسل «الكبير أوي 7» والذي يشاركه به خلال الموسم الرمضاني المقبل، ويأتي هذا بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء السادس وتصدرت معظم مشاهد المسلسل التريند.

مسلسل «الكبير أوي 7» بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، هشام إسماعيل بيومي فؤاد، تأليف مصطفى صقر - إخراج أحمد الجندي.

مسلسل «الإمام الشافعي»

كما يواصل الفنان خالد النبوي، تصوير مسلسله الجديد «الإمام الشافعي»، تمهيدا لعرضه بالسباق الرمضاني المقبل 2023، ويشاركه في بطولة العمل نخبة من نجوم الفن أبرزهم: أروى جودة، وحمزة العيلي، ونضال الشافعي تأليف محمد هشام عبيه،المخرج السوري ليث حجو.

مسلسل «سره الباتع»

ويعود المخرج خالد يوسف هذا العام للأعمال الدرامية بمسلسل «سره الباتع» والذي تدور أحداثه حول الشخصيات التاريخية خلال الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت والعمل عن قصة «سره الباتع» للأديب الراحل يوسف إدريس.

ويشارك في بطولة المسلسل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، هالة صدقى أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

مسلسل «حضرة العمدة»

كما تشارك روبي خلال السباق الرمضاني بمسلسل «حضرة العمدة» والذي يشاركها البطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وأحمد رزق، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، ودينا، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وأحمد جمال سعيد، وحسام داغر، من إخراج عادل أديب.

مسلسل «ضرب نار»

وللمرة الثانية يشارك الثنائي ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي في عمل درامي خلال السباق الرمضاني 2023 مسلسل «ضرب نار»، وذلك بعد نجاح مسلسل «اللي ملوش كبير».