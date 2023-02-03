الكاتب الصحفي محمود بسيوني: شكل الصحافة يختلف من فترة إلى أخرى

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس تحرير موقع «مبتدأ»، ونائب رئيس تحرير قناة «dmc»، إن شكل الصحافة يختلف كل فترة عن الفترات السابقة لها، معربا عن رفض مصطلح «المواطن الصحفي» الذي نراه على المنصات الرقمية، مؤكدا أن أزمة الإعلام عالمية.

ندوة «الإعلام والمنصات الرقمية» بمعرض الكتاب

جاء ذلك خلال ندوة «الإعلام والمنصات الرقمية»، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب منذ قليل، بمشاركة كل من الكاتب الصحفي وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «اليوم السابع»، والكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع «مبتدا» ونائب رئيس قناة «dmc»، وأحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة «الوطن».

الإعلام يواجه مشكل بسبب التطور التكنولوجي

وتابع، خلال الندوة، أن السوشيال ميديا تضع المواطن في أفكار وقوالب غريبة، والمجتمع المصري يدفع ثمن هذه الفوضى من كمية الشائعات التي يتم ترويجها، التي تهدف بالأساس إلى إسقاط الدولة.

ولفت إلى أن الإعلام يواجه مشكلة بسبب التطور التكنولوجي، لكن علينا أن نتحلى بقدر كبير من الوعي، ومصر بها قصص نجاح وقصص إنسانية كثيرة، على الإعلام إبرازها وتقديمها ضمن المحتوى الإعلامي للجمهور.