محمد عدوية يتوعد منتحل شخصيته على «فيسبوك»: والدي بخير

أكد الفنان محمد عدوية، إنه سيقاضي منتحل شخصيته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بسبب قيامه بحساب منتحل به شخصيته وأنه لا يملك سوى صفحات رسمية باسمه.

وأضاف محمد عدوية، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيظهر مع والده خلال الأيام المقبلة لكي يطمئن الجمهور على صحته، مؤكدا أنه بصحة جيدة.

عدوية أصيب بـ«نزلة برد»

وكان قد أصيب الفنان أحمد عدوية، بنزلة برد بسبب الأجواء الشتوية وذلك قبل صعوده إلى الحفل بساعات بالرغم من قيامه بجميع بروفات الحفل.

محمد عدوية: والدي بخير

كان الفنان أحمد عدوية قد مر منذ أيام بوعكة صحية شديدة جعلته يعتذر عن إحياء حفل غنائي بالقاهرة، وتم استبداله بالفنان محمود الليثي.

كان مصدر مقرب من عدوية الكبير قد أوضح لـ«الوطن» أن سبب الاعتذار هو شعور أحمد عدوية بالإرهاق نتيجة العمل والسن وليس مثل ما ذكر في عدة مواقع بسبب فقدانه للصوت.

يذكر أن أحمد عدوية ومحمد عدوية كانا قد شاركا مؤخرا الفنان محمد رمضان في غناء أغنية على وضعنا.