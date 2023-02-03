أشرف زكي لـ قناة الحياة: نسعى للحفاظ على القوى الناعمة المصرية

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة تضم جميع المشتغلين بفنون المسرح والسينما، ودورها الأساسي الحفاظ على المهنة والتراث الإنساني الفني، وعلى كرامة الفنان والقوى الناعمة المصرية، لافتا إلى أن النقابة تضم 11 شعبة تحت مظلة الاتحاد العام للنقابات الفنية.

شعبة التمثيل

وأوضح «زكي» خلال استضافته ببرنامج «بصراحة» المذاع على قناة الحياة، أن أهم شعبة في النقابة هي شعبة التمثيل لأنها تضم العدد الأكبر، إضافة إلى شعب الإخراج المسرحي والديكور والسيرك القومي والفنون الشعبية الاستعراضية والباليه والعرائس والإدارة المسرحية والتقلين، مضيفا أن النقابة هي الوحيدة التي لديها شعبة للتمثيل وتضم أكثر من نصف النقابيين الذين يبلغ إجمالي عددهم 4000 فنان نقابي.

تصاريح مؤقتة أو سنوية

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن النقابة تصدر تصاريح مؤقتة أو سنوية لمن يعملون في السينما من غير أعضاء النقابة، موضحا أن الشباب أصبحوا يشاهدون المسرح بعد عودته من خلال أشرف عبد الباقي وفريقه، وجعلوا المسرح نزهة للشباب.