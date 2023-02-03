أشرف زكي لـ قناة الحياة: الشركة «المتحدة» تعيد اكتشاف المواهب في برنامج «الدوم»

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن برنامج «الدوم» الذي تقدمه الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، متميز، وتمكن من تحريك المياه الراكدة، وسلط الضوء على المواهب المصرية، وفي الموسم الأول فاز شباب من الأقاليم، موضحا أننا بحاجة لمزيد من هذه البرامج التي تكشف عن المبدعين المصريين.

معهد الفنون المسرحية

وأوضح «زكي» خلال استضافته ببرنامج «بصراحة» المذاع على قناة الحياة، أن المصريين هم من أسسوا الحركة الفنية في الدول العربية، مشيرا إلى أن معهد الفنون المسرحية في الكويت تأسس بفضل المصريين وعلى يد أساتذة الفن والتمثيل، وكذلك في السعودية والعراق والجزائر وليبيا والإمارات وشمال إفريقيا بشكل عام.

جهود الشركة المتحدة

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن أهل المغرب وتونس مهتمون بالفن المصري بشكل كبير، ودورنا الحفاظ على هذه القيمة في الوطن العربي، لافتا إلى أن مشكلة قلة فرص عمل الفنانين هي مشكلة قديمة جدا ومتجددة، والشركة «المتحدة» بذلت جهدا كبيرا لحل هذه المشكلة من خلال إنتاج العديد من الأعمال الفنية خارج الموسم الرمضاني.