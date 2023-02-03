رئيس مدينة وادي النطرون لـ قناة الحياة: تنفيذ 96 وحدة ضمن مبادرة «سكن كريم»

قال المهندس السيد حمزة رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، إن سكان المركز والمدينة يوجهون التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما يجري إنجازه على أرض وادي النطرون من مشروعات تحت مظلة «حياة كريمة»، لافتا إلى أن مشروع «سكن كريم» قائم على توفير منزل يليق بالمواطن المصري البسيط.

مشروع «سكن كريم»

وأوضح «حمزة» في حواره ببرنامج «حياة جديدة» المذاع على قناة «الحياة»، أن «حياة كريمة» تمس المواطن المصري البسيط، خاصة الفلاح، مشيرا إلى أن مشروع «سكن كريم» جرى تنفيذه في 3 وحدات محلية قروية بـ 32 وحدة في كل قرية بإجمالي 96 وحدة سكنية ملحق بها حظيرة مواشي.

تصميم المنازل الجديدة

وأشار رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، إلى أن الفلاح المصري لا يمكن أن يعيش بعيدا عن المواشي الخاصة به، لذلك جرى دمجها في تصميم المنازل الجديدة، لافتا إلى أن قرى الحمراء وكفر داود وبني سلامة، جميعها تتميز بنفس الخدمات المختلفة.