أبرز توصيات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم 2019: مبادرة إفريقية للتحول الرقمي

انطلقت فى 14 ديسمبر 2019 النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، و7 آلاف شاب من مختلف أنحاء العالم، ليناقشوا أهم القضايا، ورحّب الرئيس بضيوف مصر حول العالم، قائلاً: «أرحب بكم هنا فى قلب العالم أفريقيا تلك القارة النابضة بالخيرات، أرحب بكم فى سيناء أرض السلام مهد الأنبياء ونبع الإنسانية، أرحب بكم فى بلدكم الثانى مصر، أعلن من هنا من أرض سيناء المباركة، انطلاق منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، ليكون منصة نبعث من خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام».

النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم حقّقت بالفعل ما قاله الرئيس فى كلمته، فكانت بمثابة رسالة محبة وسلام للعالم أجمع بما ناقشته من موضوعات تشغل الدول، مثل الذكاء الاصطناعى بجلسة نقاشية تمت بعنوان «الذكاء الاصطناعى والبشر.. من المُتحكّم؟»، وأكد الرئيس أن الذكاء الاصطناعى يُسهم فى تطوير الأداء الحكومى، موضحاً أنه ليس هناك وقت لإضاعة المزيد من الفرص، حيث يقفز العالم للأمام، وحال عدم التحرك بشكل مناسب للحاق بهذا الركب، سيزداد التخلف بشكل لا يمكن تعويضه مهما بُذل من جهد.

الأمن الغذائي والثورة الصناعية الرابعة وتمكين المرأة والتكنولوجيا الحديثة على رأس المناقشات بين الحضور

كما ناقش المنتدى قضية «الأمن الغذائى» بأفريقيا، وكيفية تحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة، بقاعة البحر الأحمر، وأيضاً «تمكين المرأة»، وفى الخميس 12 سبتمبر ناقش «الثورة الصناعية»، فى ورشة عمل بعنوان «مستقبل مهارات الشباب فى عصر الثورة الصناعية الرابعة»، كما ناقش «التحديات البيئية» بجلسة «تطبيقات ورؤى شبابية للحفاظ على البيئة»، وغيرها من القضايا، مثل «الاتحاد من أجل المتوسط»، و«سلسلة الكتل»، و«الفن والسينما».

عدد كبير من القادة الذين استقبلهم الرئيس ضيوفاً لمصر خلال النسخة الثالثة من المنتدى، مثل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، وماكى سال، رئيس السنغال، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، والأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى عهد الأردن، وكريم أتاسى، مدير مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين، وشما المزروعى، وزير الشباب والرياضة الإماراتية، وألواد جاسوال، مدير مكتب المنظمة فى القاهرة، مركز الأمم المتحدة الإقليمى للإبداع التكنولوجى، وداماريس مانجوى، مسئولة موضوعات الشباب والنوع فى مكتب أفريقيا، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتور معز دريد، القائم بأعمال المدير الإقليمى للدول العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما استقبل سيادته ميجويل موريانتس، الممثل السامى لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ووزير الخارجية الإسبانى السابق، وغيرهم.

ولعل نسخة 2019 كانت مميزة بالكثير من المشاهد الإنسانية والمواقف الطيبة، التى خطفت قلوب المشاركين والمشاهدين، مثل مشهد «الطفل زين» محارب السرطان، الذى طلب الرئيس السيسى مصافحته عقب الانتهاء من كلمته، قائلاً: «أريد أن أصافحك»، ثم توجّه الرئيس للطفل زين، على المسرح وصافحه، تشجيعاً له على عزيمته، كما شهد جولة تفقدية للرئيس بالدراجة الهوائية فجر 14 ديسمبر.

أما عن أهم أرقام المنتدى بهذه النسخة، فقدّمتها الشابة الكندية شريا ناياك، والكاميرونى ليدجى ماجا سيدوان فيليكس، بالجلسة الختامية، بالإحصائيات الخاصة، التى تضمّنت جذب المنتدى أكثر من 300 ألف شاب بالعالم للحضور، شارك فيه 7 آلاف شاب، من 164 جنسية مختلفة، وشهد 20 جلسة، منها 17 جلسة نقاشية عامة وطاولات مستديرة وكذلك فعاليتان مختلفتان، وتنوعت جلساته بين تغطية القضايا المهمة، منها الأمن والسلم الدوليان والهجرة غير الشرعية والتحول الرقمى والأمن الغذائى والثقافة والهوية، كما شهد 12 ورشة عمل خاصة بالأمن والسلم الدوليين وريادة الأعمال والثورة الصناعية، وشارك بها 150 متحدثاً من 50 جنسية مختلفة، وناقش 9 قضايا مهمة، لأكثر من 90 ساعة عمل.

بينما خرج المؤتمر بـ10 توصيات مهمة، أقرها الرئيس فى الجلسة الختامية، أولاً إطلاق مبادرة أفريقية للتحول الرقمى والتميز الحكومى، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى، ومعمل الأمم المتحدة الأفريقى لرعاية الإبداع التكنولوجى، وثانياً الدعوة لإطلاق مبادرة أفريقية لمكافحة القرصنة الرقمية لتأمين المعلومات شديدة الحساسية، لتكون حائط صد ضد محاولات الاختراق الرقمى، وثالثاً إنشاء منصة إلكترونية عربية أفريقية للمرأة، تتضمّن مكتبة رقمية لكل الدراسات والأوراق البحثية والتقارير الخاصة بالمرأة، وإبراز المبادرات النسائية الناجحة وتعميمها ودعم سُبل تمويلها، أما التوصية الرابعة المنتدى، فكانت الدعوة لإنشاء اللجنة الأورومتوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السيبرانى، لتعمل على دراسة مقترحات لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعى، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ودعوة الأمم المتحدة لتبنى بروتوكول دولى لمكافحة خطاب الكراهية والتطرّف والتنمر عبر وسائل الشبكة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعى، وخامساً قيام الأكاديمية الوطنية للتدريب فى مصر بوضع الآليات التنفيذية لإطلاق البرنامج الرئاسى لتدريب شباب الأورومتوسطى على القيادة، وسادساً الدعوة لتنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقى 2021 لخلق مليون وظيفة.

تدشين مبادرة جديدة بعنوان «الفن من أجل الإنسانية» لاحتضان إبداعات الشباب وتجسيد هوياتهم ومراكز للتبادل المعلوماتي

كما أوصى منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بإطلاق مبادرة بحثية للجامعات الأفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودراسة سبل الاستفادة منها لحل مشكلات القارة، وأوصى ثامناً بإطلاق مبادرة لدعم مطورى تطبيقات بلوك تيشن فى المجالات المختلفة لدعم أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع منصة «وورلد يوث فورم لاب»، التى أطلقها منتدى شباب العالم لتشجيع ريادة الأعمال، وتاسعاً بإطلاق مبادرة عالمية بعنوان «الفن من أجل الإنسانية»، كمنصة لاحتضان ، عبر إقامة معرض رسم حى يعمل من خلاله الفنانون على تجسيد الهوية الخاصة لبلادهم المختلفة والقيام بأعمال تشكيلية مستوحاة من بيئاتهم، والتوصية العاشرة والأخيرة كانت إنشاء مراكز للتبادل المعلوماتى بين الدول ودعوة المؤسسات التعليمية والمالية والاقتصادية لدعم المبتكرين حول العالم.