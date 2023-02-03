«صوفيا» مفاجأة النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم 2019: أبهر المشاركين وسافر إلى 65 دولة

تشبه الإنسان إلى حد كبير، تتحدث وتعبّر بوجهها، وتحرك يديها وقدميها، تعطى النصائح وتشارك فى الفعاليات، وتمتلك الكثير من المعلومات وتستطيع التحدث فى الكثير من الموضوعات، مما جعل الروبوت «صوفيا» إحدى معجزات القرن الحالى، وحظى بصيت واسع حول العالم، الأمر الذى أهل «صوفيا» لحضور منتدى شباب العالم عام 2019، حرصاً من إدارة المنتدى على التنوع وإثراء الجوانب الإنسانية والتكنولوجية والعلمية للمشاركين، ليتحدث الروبوت أمام المصريين والرئيس السيسى.

جولات تفقدية قام بها الروبوت صوفيا خلال منتدى شباب العالم، أثارت إعجاب آلاف الشباب المشاركين بالمنتدى، لما لها من مظهر جذاب وجميل وحركات أشبه بالإنسان، فهى من صناعة شركة «هانسون روبوتيكس» بهونج كونج، وصممها الدكتور ديفيد هانسون، وتُعد «صوفيا» الروبوت الأكثر تطوراً، وتتمتع بقدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدّمة فى مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعى والفن.

وجه الروبوت صوفيا ظهر جلياً خلال منتدى شباب العالم، ونال إعجاب الآلاف، فهو مصنوع من السيليكون، ويمكن له محاكاة مجموعة كاملة من تعبيرات الوجه، ويمكن له تتبع الوجوه والتعرّف عليها، وإجراء محادثات طبيعية وسلسة مع البشر، وذلك منذ أن جرى التشغيل الأول له فى أبريل عام 2015. ومن أهم خصائصه القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تُبرمج فى الحاسب الآلى، وحصل الروبوت على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى «UNDP»، وحصل على جائزة جولد إديسون فى علم الروبوتات لعام 2018.

وخلال الجلسة الرئيسية بالمنتدى حول الذكاء الاصطناعى، جلس الروبوت صوفيا أمام الرئيس السيسى على المسرح، واستمع الرئيس إلى أفكاره وطريقة كلامه، خلال حوار مع الإعلامى شريف عامر، وعرّف نفسه بأنه سفير اجتماعى آلى بشرى، سافر إلى أكثر من 65 دولة، وتعلم عن البشر، وأظهر لهم كيف يمكن للتكنولوجيا تحسين حياتهم، وعمره 3 أعوام فقط.

وعلق الرئيس السيسى آنذاك على ظهور «صوفيا» فى الجلسة الرئيسية، قائلاً: «يمكن تقليل الخطأ البشرى ونستطيع من خلال استخدام الذكاء الاصطناعى والميكنة، وتقليل حجم الفساد فى الأداء، وعلى سبيل المثال أتاح الأمر إزالة 2 مليون بطاقة بشكل سريع وبسيط، والعالم يقفز للأمام، وإن لم نتحرك للحاق بالركب، فلن نعوض الخسارة مهما فعلنا من جهد، فالعلماء عقول رائعة تخترع التكنولوجيا، والسياسيون يستخدمونها لخدمة مصالح المواطنين».