رئيس جامعة السادات السابق: مصر تقدمت 7 مراكز في دليل الابتكار العالمي

قال الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات سابقًا، إن أهمية البحث العلمي معروفة لدى الجميع، إذ أن البحث العلمي هو السبيل للتطور والتقدم والتنمية والتحديث، وتبوأ مكانة مرموقة بين الدول، مشيرًا إلى أن مصر دولة نامية تهتم بالبحث العلمي وتحقق به نتائج طيبة، مشيدًا باهتمام القيادة السياسية بالحث العلمي كونه مفتاح التنمية بمصر.

مصر في المرتبة الـ 89 بين مختلف دول العالم بالبحث العلمي

وأضاف بيومي في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن مؤشرات دليل الابتكار العالمي الصادرة عن المنظمة الدولية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة والتي تصدر كل عامين، أظهرت أن مصر احتلت المرتبة 96 على مستوى العالم بالبحث العلمي عام 2020، أما في عام 2022 فاحتلت مصر المرتبة 89 محرزة تقدم عن التصنيف الذي يسبقه، والعاشرة بين الدول العربية والـ 15 بين دول شمال أفريقيا.

بعثات بمختلف بقاع العالم لنقل التكنولوجيا

وأوضح رئيس جامعة مدينة السادات سابقًا أن الجامعات لديها دائمًا بعثات ومهمات علمية للدول المتقدمة، لافتًا إلى أن الباحثين المصريين يتواجدون بكل بقاع العالم من اليابان لأستراليا لأوروبا للولايات المتحدة الأمريكية لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، مشيرًا إلى أن الجامعات هي النافذة التي تطل بها الدولة إلى الخارج، إذ أن نقل التكنولوجيا يتم بطرق علمية سليمة.