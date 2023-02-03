انطلاق الحلقة الـ 14 من برنامج «كابيتانو مصر».. بث مباشر

بدأت منذ قليل، الحلقة الـ 14 من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

برنامج «كابيتانو مصر»

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

وتعرض حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر قناة «ON».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.