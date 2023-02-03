الفائزة برحلة عمرة من «كابيتانو مصر» لـ«مصر تستطيع»: بلدنا كلها خير

قالت منال محمد، والدة عمر أيمن المتسابق ببرنامج «كابيتانو مصر»، ومحاربة السرطان، إن فوزها برحلة عمرة من البرنامج غير متوقعة، مضيفة: «مصر كلها خير، وابني بيتعامل مع ناس محترمة في البرنامج وكلهم بيدعموه وبيدعموا زمايله».

زوجي طبخ للضيوف

وأضافت منال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، أن زوجها هو مَن طبخ لضيوفه من برنامج «كابيتانو مصر» أثناء تصويرهم معها، لأن الأطباء يمنعونها من الوقوف أمام «البوتاجاز» خوفا عليها وبسبب مرضها بالسرطان.

وتابعت: «جوزي راح شغله واستأذن، وجه عمل معايا الأكل بنفسه، وأنا بكمل حاليا العلاج الهرموني مع الإشعاعي، ولسه عاملة المسح الذري ومستنية النتيجة بتاعته، وربنا يكتب الخير بإذن الله».

الانتصار على المرض

واستطردت: «إن شاء الله أنتصر على المرض، ونفسي ربنا يكرمني ويشفيني عشان خاطر أولادي، وهدعي ربنا في العمرة إن ربنا يكرم أولادي ويجعلهم عوض ليا عن كل حاجة ويشفيني عشان أفضل معاهم».

وعن فوزها برحلة عمرة: «كانت فرحة غير متوقعة ومكنتش أعرف، وقالولي عمر هيكلمك، وكنت متوقعة إنه هييجي وهيعملولي مفاجأة، وكانت رحلة العمرة مفاجأة غير متوقعة، ودا من فضل ربنا عليا، لأننا من الصابرين، ومصر كلها خير، وابني بيتعامل مع ناس محترمة في البرنامج وكلهم بيدعموه وبيدعموا زمايله».