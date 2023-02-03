محمد الباز: اصطفاف رواد معرض الكتاب للصلاة أبلغ رد على المتطرفين الإسلاميين والعلمانيين

أبدى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إعجابه بصور رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، أثناء أداء صلاة الجمعة، مؤكدًا أنها تعبر عن نمط تدين المصريين.

الباز: هذه اللقطات توضح طبيعة المصري

وأشار «الباز»، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، إلى أن آلاف الزوار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أدوا صلاة الجمعة قبل أن ينطلقوا لحضور الفعاليات، مواصلا: «هذه اللقطات توضح طبيعة المصري وجيناته فيما يتعلق بالدين والدنيا، الصورة تؤكد أنه لا يمكن لأحد أن يفسد تدين البلد، لا المتطرفين الإسلاميين ولا المتطرفين العلمانيين، ولا أحد يمكنه اللعب في جيناتها ولا طبيعتها».

الصورة ترد دينيا وسياسيا وثقافيا

وواصل: "العلمانيون لو كانوا منصفين، سيرون أن هذا هو الشعب المصري الذي يصلي ويصوم ويزكي ويقوم يشوف حاله»، لافتا إلى أن هذه الصورة تذكرنا بأداء صلاة الجمعة قبل عروض مهرجان السينما: «إحنا كدة مقومات ونسيج، وهذه الصورة أبلغ رد لمن يشيعون أن الدولة خايفة من التجمعات، صورة ترد دينيا وسياسيا وثقافيا».