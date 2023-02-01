مناقشة موسوعة «جذور العنف عند مرشدي الإخوان» للكاتب محمد الباز بمعرض الكتاب

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «مناقشة موسوعة القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان) بمعرض الكتاب» للكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور».

وقال الكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إنَّ موسوعة القتلة هي الجزء الثاني من موسوعة «المضللون»، التي رصدت الكتابات النقدية لجماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أنَّ الرسالة الأساسية من موسوعة القتلة أنَّها للأجيال الجديدة والشباب الذين لا يعرفون هذه الجماعة بشكل كبير.

«الباز»: كبار السن يعلمون جيدا الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية

وأضاف «الباز»، أنَّ كبار السن يعلمون جيدًا الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية: «أتحدث في هذه الموسوعة للأجيال التي لم تعاصر جرائم الإخوان، خاصة أنَّه من حقها معرفة هذه الأمور بشكل أساسي، نقدم دلائل على أننا أمام جماعة إرهابية وعنصرية وانتمائها أساسي للتنظيم وليس للدولة المصرية».

«الباز»: مدخل للموسوعة يتضمن عرض جذور العنف عند قادة الجماعة

وتابع الكاتب الصحفي: «المدخل للموسوعة أننا نعرض جذور العنف عند قادة الجماعة، لأن الجماعة تصدر لنا أن بعض أعضائها متطرفون والبعض الآخر مسالمون متسامحون ووسطيون، ومن خلال هذه الموسوعة نريد القول إن كل القيادات الإخوانية إرهابية بنفس الدرجة، إذ يسلكون نفس الطريق ويتبنون الأفكار نفسها ويتبعون المنهج ذاته».