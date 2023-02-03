عبد الستار صبري يفوز بتحدي الحلقة الـ14 من برنامج «كابيتانو مصر»

تنافس المدربون على التسجيل في مرمى عبد الواحد السيد حارس مصر ونادي الزمالك السابق، وذلك خلال فعاليات الحلقة الـ14 من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وفاز في التحدي عبد الستار صبري.

برنامج «كابيتانو مصر»

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

ويتم إذاعة حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، والذى يعد أكبر برنامج فى الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.