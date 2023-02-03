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محمد اليماني يستقبل فريقه في «كابيتانو مصر» بعزومة كشري

كتب:

محمد أيمن سالم
10:32 م | الجمعة 03 فبراير 2023
كابيتانو مصر

كابيتانو مصر

 بدأت فعاليات الحلقة الـ14 من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

 

وفي بداية الحلقة أوفى الكابتن محمد اليمانى بوعده لنجوم فريقه على أبو جريشة، وأحضر لهم عزومة «كشري».

ووجه حديثه للفريق قائلا: «مش عاوز ضربات جزاء وعاوز سيطرة في الملعب وواثق فيكم وفي أدائكم».

برنامج «كابيتانو مصر»

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

ويتم إذاعة حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، والذى يعد أكبر برنامج فى الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

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