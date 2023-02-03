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انطلاق الحلقة 8 من برنامج «الدوم» لعرض تجارب الدقيقة الواحدة.. بث مباشر

كتب:

محمد أسامة رمضان
11:05 م | الجمعة 03 فبراير 2023
الدوم

الدوم

بدأت منذ قليل، الحلقة الثامنة من برنامج «الدوم»، وفيها تعرض تجارب الدقيقة الواحدة.

وتقدم قناة «dmc»، بثا مباشرًا لبرنامج «الدوم» بوابة النجوم في موسمه الثاني.

البرنامج بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.

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بقلم محمد أسامة رمضان