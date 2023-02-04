مصرع 8 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا خلال 24 ساعة

شهدت مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وقوع حادثين، أسفرا عن مصرع 8 أشخاص، جميعهم من محافظة أسيوط، وإصابة 6، من محافظات المنيا وأسيوط والإسكندرية، وذلك خلال 24 ساعة.

انقلاب ميكروباص في ترعة

الحادث الأول وقع إثر انقلاب السيارة رقم 5428 ن س ج، ميكروباص، في ترعة الجانبية شمال قرية المحرص في مركز ملوي، بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة مما أدي لانحرافها وانقلابها في الترعة، مما أسفر عن مصرع كل من: محمد علي رشدان، 59 عاما، طارق أبو العيون 23 عاما، و3 آخرين، جميعهم من مركز ديروط في محافظة أسيوط، وقد تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثثهم، ونقلها للمشرحة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: بشير أحمد عبد الحكيم 57 عاما سائق، مقيم بقرية صفط الخمار في مركز المنيا، ومريم حسام الدين محمود 22 عاما طالبة جامعية، تقيم بمحافظة الإسكندرية، وتم نقلهما لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي

والحادث الثاني وقع إثر انقلاب السيارة رقم 7145 ن ع ا، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية تونا الجبل في مركز ملوي، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، جميعهم من محافظة أسيوط، كما أصيب في نفس الحادث 4 آخرين من نفس المحافظة وهم: رجب محمد عبد الله 23 عاما، ياسر رفعت محمد 40 عاما، وليد رفاعي 19 عاما، أشرف محمد 30 عاما، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووضع الأخير داخل غرفة العناية المركزة لإصابته بغيبوبه تامة.