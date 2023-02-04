تفاصيل مصرع عامل خردة على يد أخيه بسبب خلافات مادية في نبروه بالدقهلية

لقي عامل خردة مصرعه على يد أخيه من الأم «غير شقيق» بقرية تيرة بالدقهلية، بعد صراع لخلافات مادية بينهما منذ 4 أيام، انتهى بمقتل أحدهما بطعنة بأداة حادة «سكين»، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نبروه بالدقهلية.

إخطار بمصرع شخص على يد شقيقه

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروه يفيد بمقتل شخص على يد أخيه من الأم «غير شقيق»، من قرية تيرة التابعة لمركز نبروه، على يد أحد أقاربه بعد صراع وخلافات مادية، استمرت بينهما لأيام ما تسبب في طعنه بأداة حادة أودت بحياته، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى نبروه لحين تسليمه لأقاربه.

انتقل على الفور رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وبالبحث تبين مصرع شخص ويدعى «عوض فتحي»، 32 عاما، ويعمل عامل خردة، على يد أخيه من الأم ويدعى «أحمد. ي»، 17 عاما، ويعمل ميكانيكي، بعد خلافات مادية بينهما تسببت في قتله بأداة حادة.

نقل الجثة إلى مستشفى نبروه

وهرعت سيارة الإسعاف لنقل جثمان القتيل إلى مشرحة مستشفى نبروه، وتحرر محضر، وجار العرض على جهات التحقيق لاستكمال التحقيق.

خلافات بين الشقيقين ومشاجرة

وأكد أحد الجيران أن مشاجرة نشبت بين الشقيقين لخلافات منذ بضعة أيام، وانتهت بمقتل «عوض» على يد أخيه «أحمد»، بأداة حادة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى نبروه.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وقال جمال رمضان مأمون، المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات المصري حدد عقوبات القتل في مواده من 230 إلى 236، بداية من القتل العمد وصولا إلى ضرب أفضى إلى موت، وإذا خلت أوراق القضية من نية القتل عند المتهم وقت ارتكاب الواقعة، تكون العقوبة بالمادة 236 من قانون العقوبات، وهي ضرب أفضى إلى موته، وعقوبته في القانون السجن مدة تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، أما إذا ثبت القتل العمد تكون العقوبة الإعدام شنقا.