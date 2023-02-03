المتسابقة أماني سمير تبهر لجنة تحكيم «الدوم»: «أداء يتوافق عليه من غير تفاصيل»

أذهلت المتسابقة أماني سمير، من القاهرة، لجنة تحكيم برنامج «الدوم»، بعد سماعهم صوتها في فئة الغناء بتجارب الدقيقة الواحدة.

وقالت الفنانة أنوشكا: «الله الله الله.. بطلة، وأداء بالحلاوة دي يتقالها آه»، فيما قال الشاعر أمير طعيمة: «الرد عليكي بموافق.. ومش عايزين تفاصيل».

وقال حميد الشاعري: «برافو يا أماني.. حلوة حلوة».

وبدأت منذ قليل، الحلقة الثامنة من برنامج «الدوم» المذاع على شاشة dmc، وفيها تعرض تجارب الدقيقة الواحدة، وضمت لجنة التحكيم، كوكبة من النجوم، وهم الفنان حميد الشاعري، والفنانة أنوشكا والشاعر أمير طعيمة.

البرنامج بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.