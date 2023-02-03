موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات: تبدأ غدا

يتساءل العشرات من طلاب الصف الثالث الإعدادي، عن موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات، وذلك عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، في العديد من المحافظات، وإعلان محافظات أخرى عن موعد ظهور النتيجة التي ستُعلن خلال أيام قليلة بحد أقصى نهاية الأسبوع المُقبل.

وتستعرض «الوطن»، موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات، التي تبدأ غدًا السبت في العديد من المحافظات، وبعد غدٍ في باقي المحافظات، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ويأتي موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظتي الإسكندرية، والسويس، بدءًا من غدًا السبت الموافق 4 فبراير وتستمر حتى يوم 19 فبراير، أي على مدار 15 يومًا، وفقًا لإعلان مديريات التربية والتعليم بالمحافظتين في بيان لهما.

موعد تظلمات الإعدادية القاهرة 2023

وفيما يخص موعد تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بمحافظتي القاهرة والجيزة، فإنّها تنطلق بعد غدٍ الأحد الموافق 5 فبراير الجاري، وتنتهي يوم 20 فبراير، حيث من المقرر أن تستمر لمدة 15 يومًا، وفقًا لبيان التربية والتعليم في كلا المحافظتين.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عن موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، التي بدأت بالفعل الأربعاء المُنصرم الموافق 1 فبراير الجاري، على أن يكون آخر يوم لتقديم التظلمات هو 16 فبراير الجاري، أي تستمر لمدة 15 يومًا.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات الباقية، فور إعلان النتائج، حيث تكثف مديريات التربية والتعليم المختلفة من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمهيدًا لإعلان النتيجة خلال الأسبوع المُقبل بحد أقصى الخميس القادم.

خطوات تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وفيما يخص خطوات تقديم تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023، في جميع المحافظات فإنّها تأتي كالتالي: