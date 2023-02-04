السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم السبت.. تبدأ من 30 دقيقة

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم السبت، لافتة إلى انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة على خط القاهرة - الأقصر غدا الأحد، وإدراج جميع قطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والتالجو والـ VIP على موقع الحجز الإلكتروني.

تفاصيل متوسط تأخيرات القطارات اليوم

ترصد «الوطن» في السطور التالية، متوسط تأخير القطارات:

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة - دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

تقديم الدعم الفني لمدة 12 عاما لصيانة عربات القطارات الروسية

يذكر أنه جرى توقيع عقد إنشاء ورشة لصيانة عربات القطارات الروسية بجميع أنواعها في مصر بورش أبوزعبل للسكك الحديدية، مع شركة «ترانسماش هولدينج انترناشيونال إيه جي»، لإعداد التصميمات الخاصة بها مع توريد المعدات اللازمة للورشة الجديدة لتنفيذ أعمال الصيانة بها.

وينص العقد على توريد قطع الغيار لمدة 12 عاما لكل عربة، تبدأ من تاريخ تشغيل العربة، وكذلك تقديم الدعم الفني لمدة 12 عاما بواسطة 20 خبيرا من الشركة.

يأتي ذلك في إطار خطة السكة الحديد لتطوير منظومتها كاملة على خطوط الوجهين القبلي والبحري، سواء بإضافة قطارات جديدة أو تطوير نظم الإشارات وتفعيل البوابات الإلكترونية.