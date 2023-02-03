خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

خصصت وزارة الصحة والسكان، رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لذوي الهمم وعادة الحقوق للمعاقين وتوفير حياة تناسب ظروفهم الصحية، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم رعاية مناسبة لكل الفئات المجتمعية.

رابط الاستعلام الطبي عن كارت الخدمات المتكاملة

ودشنت وزارة الصحة والسكان رابطا للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة والدخول عليه لتسهيل المهمة على المواطنين، من خلال القيام ببعض الخطوات التي حددتها الوزارة وجاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع الكشف الطبي للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من هنا

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

- ويقوم الشخص بالضغط على زر ابحث وبعد ذلك يتم ظهور النتيجة.

كما استعرضت وزارة الصحة والسكان الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى أنه يتم من خلال الدخول إلى موقع المجالس الطبية التابعة للوزارة.

الحالات المعفاة من الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن هناك حالات معفاة من الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وهي:

- الشلل الرباعي - ضمور العضلات - حالات كف البصر - متلازمة داون - بتر متعدد الأطراف - الإعاقات الذهنية الشديدة - فاقدو السمع التام.

ودعت وزارة الصحة والسكان في حال ظهور أي شكاوى من قبل المواطنين، الاتصال بالخط الساخن 15044 وهو المخصص للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة تقدم العديد من الخدمات المهمة بالمجان، أبرزها متابعة مستمرة لحالة المولود وتأهيل المولود المصاب وتقدم الدعم النفسي للأسر ومتابعة المرض والحد من مضاعفاته، فضلاً عن تدريب الأسر على كيفية التعامل مع أطفالهم وتدريب الأسر على إعداد وجبات تتناسب مع الطفل المصاب.