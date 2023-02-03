مسؤولة بالجامعة العربية لـ«القاهرة الإخبارية»: نولي أهمية لإحداث التكامل العربي

قالت شهيرة وهبي، مديرة إدارة المياه بالجامعة العربية، إن الأمين العام لجامعة الدول العربية، يولي أهمية كبيرة لإحداث التكامل العربي في كل القطاعات.

وأضافت وهبي، خلال استضافتها ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، الأمين العام عندما يبدي رعايته باجتماع ما فيجب أن يحقق هذا الاجتماع الهدف الرئيسي لجامعة الدول العربية، وهو التكامل العربي في المجالات المختلفة، سواء الإسكان أو المياه أو الأمن الغذائي أو النقل أو السياحة أو البيئة، وهناك مجالس وزارية مكونة من 22 دولة عربية، يجتمعون لمناقشة هذه المواضيع القطاعية، وهناك منظمات عربية متخصصة في كل القطاعات المختلفة.

المنظمات هي الأيدي الفنية للجامعة العربية

وتابعت: «كل هذه المنظمات هي الأيدي الفنية للجامعة العربية، لتنفيذ السياسات الخاصة التي تقرها الدول والقادة في القمم العربية، لأن جامعة الدول العربية هي المحفل الذي يجمع الجميع».

الدول العربية بها موارد

وأوضحت: «جداول أعمال المجالس الوزارية تحتوي وتضع في اعتبارها مرحلة التقدم في كل الدول العربية، ولدينا دول عربية لديها الموارد، وقادرة على التنفيذ الكامل لكل قرارات الجامعة العربية والاستفادة الكاملة من كل المعلومات التي توفرها».