دبلوماسي سابق لقناة القاهرة الإخبارية: واشنطن رصدت أكثر من منطاد صيني

أكد سفير لبنان السابق لدى كندا مسعود معلوف، أن هذه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها الولايات المتحدة الأمريكية لمنطاد تجسس صيني، لافتًا إلى أنها رصدت أكثر من منطاد، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها عن رصده.

الواقعة حدثت قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي للصين

وأوضح «معلوف» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر حنفي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمر هذه المرة خطير، في ظل الأجواء غير الايجابية حاليا بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أن هذه الواقعة حدثت قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للصين، بأيام قليلة.

وأشار إلى أنه منذ أيام قليلة، زار وزير الدفاع الأمريكي، الفلبين وكوريا الجنوبية، لافتًا إلى الدولتين ليستا على علاقات طيبة بالصين، مؤكدًا أن الفلبين سلمت 4 قواعد عسكرية للولايات المتحدة، في الوقت الذي أعلنت فيه الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة «تقوم بتقويض السلام في هذه المنطقة»، مشددة على خطورة هذا الأمر.

المنطاد كان يطير في منطقة بها صواريخ بالستية

وكشف الدبلوماسي السابق، عن معلومات جديدة عن المنطاد، لافتًا إلى أنه يحاول مراقبة واستقصاء المعلومات من المناطق التي يطير فوقها خاصة ولاية «مونتانا» التي توجد فيها أماكن صواريخ بالستية مخزنة تحت الأرض في مجمعات خاصة لذلك.