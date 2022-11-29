تسليم أجهزة «لاب توب» للطلبة ذوي الهمم في جامعة الفيوم

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، بالاشتراك مع جمعية الأورمان، وبالتعاون مع جامعة الفيوم، احتفالية لتوزيع 32 جهاز «لاب توب» على ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية.

جاء ذلك في إطار المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتشمل جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة الكيانات التعليمية المختلفة.

توفير حياة كريمة للطلاب

وأكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي بالسياسات الاجتماعية، على هامش الاحتفالية، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

النهوض بالأسر الأكثر احتياجا

وأشادت حمدية محمد شعبان، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدةً أنه جرى توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة.

تقديم الدعم لذوي الإعاقات البصرية

وأفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إلى أنّ «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية بشكل عام، وليس الطلاب فقط، لافتاً إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجاً.

مسح طبي وقوافل طبية علاجية

وأشار أحمد عبد المؤمن مدير المركز الإعلامي لجمعية الأورمان، إلى أنّ الأورمان تقوم دائماً، بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية، بجميع قرى ومراكز محافظة الفيوم، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 65 ألف مريض، وإجراء 12 ألف و505 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 8 آلاف و820 نضارة طبية لغير القادرين.

انطلاق «تكافؤ الفرص التعليمية»

على جانب آخر، أوضح الأورمان شاركت مؤخرًا في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع ألف جهاز لاب توب مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.

حضر الاحتفالية كلاً من الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي بالسياسات الاجتماعية، وحمدية شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم الصعيدي نائب جامعة الفيوم.