مصرع عامل صدمته سيارة ملاكي وفرت هاربة على «صحراوي» البحيرة

لقي عامل مصرعه قبل قليل، صدمته سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 57 اتجاه القاهرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع عامل في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثة عامل إثر تعرضه لحادث عبور مشاة، حيث صدمته سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة المركز، وفرت هاربة، ونقلت الجثة إلى مستشفى، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين مصرع «فهد محمد عبد الرحمن إمام»، 53 سنة، مقيم السلام في القاهرة، وجرى إيداع جثته في ثلاجة حفظ الموت بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.