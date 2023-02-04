إصابة طفلين صدمهما «تروسيكل» في قرية بيبان بالبحيرة

أصيب طفلان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، حيث صدمهما تروسيكل بالقرب من قرية بيبان بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابان إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد إصابة طفلين صدمهما تروسيكل، وتم نقلهما إلى مستشفى كوم حمادة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة «محمد ع ب»، 4 سنوات، مقيم كوم حمادة، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و«ياسين م ب »، 3 سنوات، مقيم كوم حمادة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى، وجار عمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.