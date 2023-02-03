محافظة القاهرة تتيح نتائج سنوات النقل والشهادة الإعدادية على موقعها

أتاحت محافظة القاهرة من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة، خدمات التعليم الأساسى، ومنها نتيجة سنوات النقل فى الفصل الدراسي الأول 2023، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى الفصل الدراسي الأول بالمحافظة.

وتضمنت نتائج الفصل الدراسي الأول المتاحة على موقع محافظة القاهرة، نتائج الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الإبتدائى، والصفوف الأولى للمرحلة الإعدادية، بالاضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية، ومن المقرر إعلان خطوات التظلم من النتيجة خلال الساعات المقبلة.

رابط نتائج امتحانات سنوات النقل والشهادة الإعدادية

كما تتيح محافظة القاهرة، كل نتائج الفصل الدراسي الأول ونتيجة الصف الأول الثانوي على رابط النتيجة

وتقدم محافظة القاهرة، عدة خدمات تعليمية على موقعها، ومنها استخراج شهادة بيان النجاح والتقديم والاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال، والتحويلات المدرسية والاشتراطات المطلوبة في هذا الملف، حتى تتم العملية بنجاح.

وتستقبل المحافظة عبر موقعها الإلكتروني، كل الطلبات على مدار 24 ساعة، ويتم الرد عليها بشكل سريع من أجل خدمة الطلاب.

تقديم التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالإدارات

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فتح باب التظلمات أمام طلاب الشهادة الإعدادية عن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022- 2023، بداية من الأحد المقبل ويستمر على مدار 15 يوما، وعملية تقديم التظلم تتم في الإدارة التعليمية التابع لها مدرسة الطالب.

وجاءت إدارة حلوان التعليمية في الترتيب الأول في نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، حيث حصلت على نسبة نجاح 97.37%، وبعدها احتلت إدارة شبرا الترتيب الثاني، حيث حصلت على نسبة نجاح 96.70%، ثم تلتها إدارة القاهرة الجديدة في الترتيب الثالث على مستوى القاهرة، بنسب نجاح 93.54%.