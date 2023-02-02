بدء وصول المتسابقين للمشاركة في المسابقة العالمية الـ29 للقرآن الكريم

تنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين، يوم السبت المقبل من 4 إلى 8 فبراير 2023، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

المسابقة العالمية الـ29 للقرآن الكريم

ووصل عدد من المتسابقين إلى مقر انعقاد المسابقة بأحد فنادق القاهرة وهم عرفان رشاد مالتش من دولة صربيا، وسيد أميري من مقدونيا، ومحمد بن داود حسين موريشيوس، ومحمد مرسلين صداق من موزمبيق، ونفيسة بوصو من السنغال، وسلمان لوال من بنين، وكابا أبو بكر من غينيا كوناكري.

المتسابقون: مصر راعية للقرآن الكريم وحفظته

أعرب المتسابقون عن عميق شكرهم وتقديرهم للدولة المصرية، مؤكدين أن مصر راعية للقرآن الكريم وحفظته، وأن مسابقات الأوقاف المصرية تتميز بالتنوع المستمر عامًا بعد عام، سائلين الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء.

مسابقة الأئمة والعمال 2023

من ناحية أخرى أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن ضرورة سداد رسوم للتقديم في مسابقة الأئمة والعمال 2023م، بقيمة 24 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك عبر الإيداع بأي من فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة» بجميع محافظات الجمهورية على حساب الجهاز رقم «781200 / 450 / 9حـ»، مع تحميل صورة الإيصال مع المستندات المطلوبة للتقديم.