موجة من الطقس السيئ تضرب 7 مدن غرب مصر.. وتوقف الملاحة البحرية بـ3 مواني

تشهد محافظة مطروح موجة من الطقس السيئ والتي تضرب 7 مدن ساحلية، من مدينة الحمام شرقا ومرورا بمراكز ومدن العلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى مدينة السلوم غربا، مع نشاط للرياح تصاحبها برودة شديدة في الجو خلال الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة في مطروح

وانخفضت درجات الحرارة في طقس مطروح اليوم، حيث سجلت في مدينة مرسى مطروح 16 للعظمى والصغرى 10 درجات، ومدينة السلوم 15 للعظمى، و9 للصغرى، ومدينة العلمين الجديدة 18 درجة و10 درجات، كما سجلت نسبة الرطوبة في مطروح 64% بارتفاع ملحوظ، ونشاط الرياح بسرعة 14 كيلومترا في الساعة.

توقف الملاحة البحرية في 3 مواني

وأكد نصرالله عبد اللطيف الفردي، رئيس جمعية الصيادين بمحافظة مطروح، لـ«الوطن»، تأثر عمليات الصيد بسبب عدم استقرار حالة البحر، تزامنا مع «نوة الكرم»، والتي تتعرض لها حالياً المحافظات الساحلية، ومنها مطروح والإسكندرية، ما تسبب في تعليق صروح الصيد متوقف الملاحة البحرية في مواني مرسى مطروح الشرقي وميناء مرسى مطروح الغربي وميناء السلوم مع ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح لحين استقرار حالة البحر مرة أخرى وانتهاء النوة نهاية الأسبوع.

توقعات بسقوط أمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، موضحة أنه مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تصاحبها نشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وأن تستمر الأجواء باردة ليلا، وكذلك في الصباح الباكر على شمال البلاد، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل لحين استقرار حالة الطقس.