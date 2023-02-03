حالة الطقس اليوم: أمطار وأجواء شتوية تسيطر على البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري اليوم لتكون خفيفة إلى متوسطة.

حالة الطقس اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس، لافتة إلى أن الأجواء الشتوية المائلة للبرودة تسيطر اليوم على السواحل الشمالية، بينما يكون الجو معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع وفق بيان هيئة الأرصاد، أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6