«الصحة» تحدد أماكن الكشف الطبي للمقبلين على الزواج وموعد إطلاق المبادرة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن موعد مبادرة لفحص المقبلين على الزواج، وقال في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه من المقرر إطلاق المبادرة خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه جرى تجهيز نحو 303 وحدات صحية، لافتا إلى أن أماكن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج مزودة بفرق طبية مدربة على أعلى مستوى لاستقبال المقبلين على الزواج وتقديم مشورة لهم وفكرة تنظيم الأسرة وأهميتها وأهمية فحص المقبلين على الزواج.

مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن مبادرة فحص المقبلين على الزواج ستصدر شهادات مؤمنة غير قابلة للتزوير، لافتا إلى أن نتائج تحاليل المقبلين على الزواج ستكون سرية للطرفين، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف فحص نحو مليون شخص سنويا.

أماكن الكشف الطبي للمقبلين على الزواج

واستعرض «عبد الغفار» الوحدات الصحية المقرر إجراء تحاليل بها للمقبلين على الزواج:

محافظة الفيوم

بندر الفيوم مركز طب أسرة كيمان فارس

بندر الفيوم مركز طبي الحادقة

مركز طبي سنورس

المركز الطبي أطسا

مركز الفيوم العزب

مركز طبي طامية

أبشواي مركز طبي أبو جنشو

يوسف الصديق الشواشنة

محافظة البحر الأحمر

رعاية طفل رأس غارب

الغردقة وحدة الميناء

رعاية طفل سفاجا

القصير وحدة الامل

مركز صحة أسرة مرسى علم

مستشفى الشلاتين

محافظة بورسعيد

مركز طب العرب

محافظة الدقهلية

المنصورة المركز الصحي العام

الدنابيق

جمصة الجزاير

المنزلة قرية العزيزة

منية النصر مركز طب البجلات

ميت سلسيل الكفرالجديد

دكرنس المرساة

الإدارة الصحية بالمنزلة المركز الطبي الحضر

رعاية طفل شربين

السنبلاوين طهواي

نبروة طب أسرة درين

المطرية وحدة طب العصافرة

تمي الأمديد أبوداوود

محلة الدمنة.